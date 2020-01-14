高雄市長韓國瑜參選2020總統大選失利，「Wecare高雄」推動的罷韓行動則持續進行中。中山大學公共事務研究所教授、孫文南院協會理事長汪明生指出，韓非常「有韌性」及「魅力」，經過綠營鋪天蓋地檢驗後，是沒有大問題的，他相信韓有機會挺過罷免關卡。

面對「Wecare高雄」等民間團體發起「罷韓」行動，韓國瑜昨表示，「罷韓」活動從去年2月就開始，他始終以平常心面對，市府團隊也會持續努力，不受影響。至於傳出有人將發動遷戶口配合「罷韓」，韓說尊重各方民主操作，他很坦然。據《中評社》報導，汪明生認為，韓韌性非常強，目前還不到韓政治生命終結的時候。

汪明生也提及，若2018年沒有「不像國民黨的」的韓國瑜翻轉高雄，國民黨還是原本的那個黨。高雄前年翻轉跟國民黨完全沒關係。他認為。主要還是基層民心思變，老百姓日子不好過，因此形成大家討厭民進黨的氛圍。

(中時電子報)