台灣大選順利落幕，外界關切大陸未來對台策略走向。知名兩岸學者葛來儀今天預測，北京可能採取更強硬作法，包括繼續奪取台灣邦交國，並加強軍事、經濟施壓手段。

華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）及全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）今天聯合舉辦研討會，邀請多位美國學者評論分析11日總統大選結果，並預測未來兩岸、美台關係可能走向。

戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）表示，即使總統蔡英文以高票連任，中國大陸國家主席習近平應不會認為現在是制定全新對台策略的時候，但北京未來應會採取更強硬路線。

葛來儀說，大陸對台政策「工具箱」不斷擴大，若北京近期試圖再奪取台灣邦交國，她不會感到意外。葛來儀說：「此時此刻，台灣外交部長正在訪問瓜地馬拉，雖然我無法確定，但我在想此行是否反映出（蔡總統政府擔憂）北京很快會再搶奪台灣一個邦交國。」

葛來儀表示，北京在軍事領域也有很多能做的。她說，值得注意的一件事，就是人民解放軍除了在台灣周圍活動外，並在睽違近20年後，首度於去年3月31日越過台灣海峽中線。

除了訴諸外交、軍事手段，葛來儀說，經濟領域也是台灣須注意的地方。她表示，除了限制大陸觀光客人數，大陸以往未採取太多經濟手段傷害台灣，台灣也展現出有能力吸引各國觀光客。

葛來儀說：「若大陸相信（台灣）經濟表現不佳能避免民主進步黨長期執政，它能用其他手段傷害台灣經濟，這就牽涉到大陸會多強烈反對台美簽署自由貿易協定（FTA）。」

部分美國學者多次呼籲，台美雙方應簽署FTA；美國聯邦參議院去年10月29日通過的「台北法案」也呼籲美國行政部門，以簽訂經濟上互惠，並能保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

眾議院外交委員會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）致詞表示，由於美國及其部分歷任總統的政策，才會導致「一國兩制」這令人困惑的狀態持續如此之久。

約霍說，是趕在北京行徑導致區域情勢升高前好好「釐清這困惑」的時候了。他說，會持續推動美國承認台灣是個國家，並呼籲北京接受海峽兩岸現狀，承認台灣是主權自治民主政體，「這對他們（大陸）、台灣及全世界都有好處」。

(中央社)