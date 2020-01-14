梅根與哈利王子

種族、性別歧視，外加霸凌，身心受創，可憐無辜的梅根和哈利終於如願以償，繼續身為王室家族成員，但獲得夢寐以求的自由。

不過，英國名嘴摩根（Piers Morgan）13日在《每日郵報》（DailyMail）上發表文章直指，梅根與哈利受到批評，不是因為梅根的膚色，而在於她是個攀龍附鳳的自私鬼，至於哈利則是個軟弱的媽寶。

(中時電子報)