高手！打了王牌 梅根哈利如願 08:012020/01/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 梅根與夫婿哈利王子以受害者的姿態，成功向英國王室爭取到他們想要的自由。（達志圖庫/TGP） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 梅根與哈利王子 種族、性別歧視，外加霸凌，身心受創，可憐無辜的梅根和哈利終於如願以償，繼續身為王室家族成員，但獲得夢寐以求的自由。 不過，英國名嘴摩根（Piers Morgan）13日在《每日郵報》（DailyMail）上發表文章直指，梅根與哈利受到批評，不是因為梅根的膚色，而在於她是個攀龍附鳳的自私鬼，至於哈利則是個軟弱的媽寶。 (中時電子報) #梅根 #哈利 #威廉 #女王 #英國王室 #凱特 #單飛 #種族歧視 也許您會感興趣 推薦閱讀 哈利梅根引退震撼彈 女王震怒 04:102020/01/10 國際大事 哈利夫婦做自己 保全費誰埋單 04:102020/01/10 國際大事 哈利梅根閃退惹火王室 杜莎夫人館兩人蠟像遭移了 14:142020/01/10 國際 要錢還是要美人？哈利夫妻閃退 老爸威脅斷銀根 11:562020/01/11 國際 快刀梅根！沒前景 走為上策 00:012020/01/12 國際 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 16:332020/01/12 國際 哈利替梅根牽線，引薦幫迪士尼配音 20:512020/01/12 國際 狀告天后！傳梅根哈利要出殺手鐧威脅女王 10:582020/01/13 國際 菲利浦親王氣到吐血 女王急召峰會 04:102020/01/14 國際大事 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 04:352020/01/14 國際 國際熱門新聞 英國女王溫柔點頭 哈利梅根可以單飛了 - 國際 還是妳最好！哈利梅根惹人怨 女王回頭讚凱特 - 國際 美伊危機很大條 美中貿易戰不夠看 - 國際 不是美國！伊朗學生驚罵：真正敵人在這裡 - 國際 精神衰弱！梅根瀕臨崩潰 威廉曝撐不下去 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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