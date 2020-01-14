台灣5G競標在上週五(10日)正式超越2013年的4G總競標1186.5億元後，但仍舊不見剎車跡象，考驗電信業者口袋深度，而台灣大電信業所謂的「三大兩小」各個也是備足銀彈，台灣之星最新宣布，達勝集團投資助攻，獲34.2億資金挹注。

電信業搶標5G殺紅眼，標金一飛衝天，截至昨(13)日已經衝上1270.09億元，五家電信業者持續燒錢，而台灣電信業局面呈現所謂的「三大兩小」，即為三大「中華電+遠傳+台灣大」對上兩小「亞太電+台灣之星」，電信三雄中華電(3045)、台灣大(3045)、遠傳(4904)，除中華電具有半官股成分撐腰外，台灣大、遠傳為台灣數一數二的大型企業集團，銀彈實力不在話下，亞太電則有鴻海(2317)集團當富爸爸，而台灣之星的股東結構也是大有來頭，包括大股東頂新魏家的頂安開發以及頂安有限公司，持股近7成，此還有國泰建設、中影以及仁寶(2324)。

5G首次競標掀起台灣電信市場各家業者全力爭取5G入場門票，台灣之星宣布，為強化未來公司營運及提前為5G布局做足準備，繼去年40億現金增資到位及完成與聯貸銀行團簽訂總額51億的聯合授信合約後，正式宣布決議辦理私募普通股案及私募無擔保可轉換公司債案，將再挹注34.2億資金，後續並將依實際資金需求規劃多元籌資工具陸續增資，宣示台灣之星積極布局5G的決心。

此外，本次應募人中包含全台最大私募基金之一的達勝集團，達勝集團擁有豐厚投資經歷，投資項目橫跨高科技、通訊傳播、物流運輸、互聯網、生技醫療、文創廣告以及活動展覽等領域，並持續致力於尋找穩定成長、具發展潛力的投資標的，因看好5G產業發展前景與巨大商業潛力，達勝集團決議以私募普通股及私募無擔保可轉換公司債方式投資台灣之星，以期在未來數位匯流、有線無線融合的產業發展趨勢中，互利共惠迎向5G與大數據、AI人工智慧及物聯網應用。

(時報資訊)