毅嘉(2402)去年儘管消費性電子產品營收表現不如預期，但在車載及光通訊產品持續穩定出貨下，全年稅前每股盈餘約1.01元，創近5年新高。

毅嘉累積108年度之合併營收約62.04億元，合併毛利率約12%，合併營業淨利約3.09億元，合併稅前淨利約3.11億元，稅前每股盈餘約1.01元，創近5年新高。

就去年第四季表現來說，毅嘉108年度第四季單季自結合併營收約15.51億元，較去年第三季減少7%，合併毛利率約15%，合併營業淨利約1.09億元，合併稅前淨利約9963萬元。

毅嘉表示，回顧108年第四季，受到消費性電子產品訂單調整之影響，營收表現不如預期，但在車載及光通訊產品持續穩定出貨，及持續精進管理效率與優化製程，單季毛利率提升至15%，為近5年度同期新高，進而帶動整年度獲利表現大幅提升。

展望109年度，毅嘉表示，隨著新終端車廠的加入，可望推升車載產品出貨大幅增長；另一方面，因應5G帶動相關應用產品之零組件升級，毅嘉除了持續深耕主要的核心產品外，將積極佈局應用於5G相關及高階產品之天線軟板、多層板與軟硬結合板，加上營運效率及體質持續提升下，預期整年度營收及獲利將逐年成長。

(時報資訊)