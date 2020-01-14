中國國務院副總理劉鶴將已如期訪美，正與美方簽署第一階段貿易協議，周一傳出，美國財政部將中國排除於「匯率操縱國」名單之外，市場信心受到激勵，美股四大指數全面收漲，漲幅介在0.29%~1.31%，其中以費城半導體漲幅最高。

指標股方面，尖牙股同步上漲、台股ADR集體收高，台積電ADR最高來到60.16美元再度創高，終場收漲2.04%。

上周六大選之後，因觀望氣氛淡化，多方買盤逐漸有升溫跡象，周一許多中小型成長股皆有所表現，台股加權指數持續站穩在月線之上，最終上漲88.77點，漲幅0.74%，收在12,113.42點，成交金額為1,428.91億元。

三大法人合計買超124.01億元，外資買超107.47億元、投信買超9.76億元、自營商買超6.78億元。

目前指數已站穩月線，周一許多中小型股表現不俗，但指數後續仍需價漲量增，較有利行情延續，後續台股選股方向，可留意受惠台積電資本支出題材之設備類股、需求升溫的記憶體、伺服器、IC設計族群，以及無匯損疑慮之內需食品股。

(時報資訊)