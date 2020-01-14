小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（14日）財經重點。

【1】台股今年高點 大摩喊14,000

總統大選落幕，選前一周較為緘默的外資重開金口：摩根士丹利、花旗環球、匯豐、瑞信證券全面瞄準台股回歸優異基本面，大摩進一步將台股高點預期推升到12,888點，樂觀情境甚至突破14,000點！更具意義的是，台股低檔支撐同步上移到11,520點，「萬二可望成地板」的嶄新時代正式來臨。

【2】外資新共識! 台積電挑戰400元

台積電再度獲外資賦予新天價，野村證券大舉拉升台積電推測合理股價至395元，超越所有外資券商，搶在法說會前外資圈台積電目標價追逐大戰愈演愈烈，同時，股價預估值逼近「4」字頭，換算至貢獻給台股的點數，指數飛越12,682點指日可待。

【3】熱錢急湧 新台幣攻克2字頭

外資持續湧入，金融市場上演股匯雙漲行情，尤其央行放手回歸市場供需決定，讓新台幣13日闖關2字頭成功，收在29.952元的逾一年半新高，單日升值6.7分，總成交量15.54億美元。

【4】上市櫃企業Q4匯損 估破百億

台股在總統大選後多頭氣勢如虹，延續選前漲勢，且外資圈看好台股程度益發高漲，惟股王大立光率先公布2019年第四季財報，因匯損吃掉一個股本獲利後，外資圈將部分注意力轉向台積電與其他電子股的匯損影響程度，成了台股後市的小幅不安定因素。

【5】鄭欽天 喊今年賣千億房屋

興富發建設13日舉行40周年尾牙感恩餐會，總裁鄭欽天表示，去年興富發個案銷售達600億元，創下歷年第二高，期許今年能創下銷售千億元、萬戶房屋。興富發去年集團購地總計205.23億元，連續二年穩坐全台建商「獵地王」，未來五年預計有高達1,800億元房屋完工。

(中時電子報)