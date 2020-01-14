香菜的怪味是許多人不愛吃它的主因，不過它的營養價值豐富，價格又便宜，除了是天然的解毒劑之外，最近有一則美國研究指出，香菜還能延緩癲癇發作。

香菜富含營養價值，去菜市場買一大把也不過幾十塊，根據農業兒童網指出，香菜富含各種維生素及豐富的礦物質，其中維生素C的含量更是超過蘋果、梨子等水果，而胡蘿蔔素的含量也比番茄、黃瓜都高十倍，此外，香菜還有助於清除體內的有毒重金屬，促進血液循環，是款超天然的解毒劑。

根據美國加州大學刊登在《FASEB Journal》的研究指出，香菜中的長鏈脂肪酸「十二烯醛」具有延緩癲癇發作的效果，透過老鼠實驗，研究團隊證實香菜中的十二烯醛可打通大腦細胞的鉀離子通道，幫助調節神經細胞興奮性的作用，但這研究目前僅限動物實驗，尚未運用在人體，因此僅能做輔助，若癲癇發作，還是要以醫生的處方為主，不過未來深入研究，將其運用在藥物上，可成為癲癇患者的福音。

評價兩極的香菜，因所含的醛類導致它有股特殊氣味，讓許多人不喜歡，農委會建議，可將香菜切的細碎一點，幫助氣味分散消失。而香菜每次只要吃一兩株就足以，可以採取多次少量的方式，將它加入其他食物一起烹調食用。

(中時電子報)