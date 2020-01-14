由於缺工及訂單穩定成長，奇力新(2456)集團旗下旺詮通知大中華區通路客戶調漲晶片電阻價格，漲幅約10%到15%，並恢復正常接單，奇力新預估，第1季合併營收有機會優於去年第4季及去年同期。

奇力新集團產品涵蓋奇力新、美磊及美桀的電感、旺詮的電阻，以及飛磁三大產品，其中電感約佔集團營收70%，晶片電阻約佔20%，飛磁約佔10%；受惠於缺工及訂單穩定成長，晶片電阻處於供不應求，奇力新旗下旺詮日前宣布暫停接單，經過一週多的觀察，由於缺工狀況持續，且訂單穩定，旺詮於1月9日通知大中華區路客戶，調漲晶片電阻價格約10%到15%，並以調漲後價格恢復接單。

奇力新表示，旺詮去年12月接單動能如預期持續增加，相關5G及手機族群需求大增，庫存水位創新低點，為因應大量訂單需求，公司逐步提升產能稼動率，但因市場人力短缺無法短期內急遽拉升稼動率，公司目前出貨以重要客戶及ASP分類配貨優先，原本暫停接單的大陸區通路客戶亦以漲價後價格恢復接單，隨著電阻市場需求逐步回溫，第1季看起來不錯，公司將積極持續增加產能稼動率以滿足客戶需求。

在電感方面，受惠於手機需求，Mini Molding Choke訂單穩定，且NB客戶群擺脫Intel IC缺貨回至正常供貨軌道，帶動大尺寸Molding需求逐步提升，整體產品接單力道較往常電子淡季強勁，奇力新因應市場變化需求提升，產線亦加速自動化生產效率，並針對訂單滿載產線積極進行擴產計畫，以滿足客戶需求為目標。

奇力新集團2019年12月合併營收為13.5億元，月成長1.6%，較2018年同月成長12.06%，累計2019年第4季合併營收為39.9億元，季減4.18%，累計2019年合併營收為158.7億元，年減9.58%。

展望第1季，由於缺工狀況持續，且晶片電阻訂單穩定成長，奇力新預估，第1季電阻營收將優於去年同期，加計電感及飛磁，今年第1季整體合併營收有機會優於去年第4季及去年同期。

(時報資訊)