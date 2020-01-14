過去為「台大五姬」之一的翁滋蔓，擁有高學歷和知性甜美氣質，吸引一票粉絲追捧，是許多人心目中的女神，她在演藝圈闖蕩多年表現亮眼，跨足唱片、電影戲劇、綜藝和主持界，近來淡出螢光幕前，已許久沒作品，不過感情生活卻有好消息了，被周刊拍到和闊少新歡街頭上演「春宮秀」，看起來愛得相當火熱。

據《鏡週刊》報導，翁滋蔓和闊少新歡在街頭拍照，小倆口不時打情罵俏，一陣卿卿我我後，不知道是不是有樹蔭關係，闊少直接把翁滋蔓摟進懷中，顯得欲火焚身，下身做出「打樁」的動作，當街上演「愛情動作片」，兩人除了公然擁抱、親吻外，肉體還貼得緊密，更誇張的是，闊少竟蹲下把頭埋進翁滋蔓胯下，狂吸吮她的蜜腿。

據悉，翁滋蔓和新歡是因為打高爾夫球愈走愈近，其實，她之前就忙著學網球、高爾夫球，還在IG曬出教練課程，1小時需要175美元（約新台幣5300元），看來為高爾夫球下足功夫。

(中時電子報)