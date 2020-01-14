台中市南屯區望高寮觀景平台下邊坡，13日清晨傳出1位35歲女子的呼就聲，一群在拍照的大學生急忙撥打119求助，中市消防隊到場後，以捲筒式擔架，將女子拉了上來，女子雖全身多處擦傷，但意識清楚，送醫檢查後無大礙，女子自稱她是二天多前不小心跌下去，二天多來都有喊救命，但直到今天才有人聽到。

13日清晨7點，一群大學生在南屯區望高寮觀景平台拍照時，突然聽到下方邊坡傳出微弱呼救聲，定睛一看有人影在樹叢中揮手求救，嚇得趕快打119求助，中市消防局派出春社、西屯等消防分隊共17名隊員，前往搶救。

台中市一名35歲女子，受困望高寮觀景平台下邊坡，救難人員以捲筒式擔架（SKED）將傷者固定，並設置兩組繩索，大家齊心合力將該女子拉了上來。（台中市消防局提供／黃國峰台中傳真）

由於該女子位於觀景台下約15至20公尺深的邊坡下，四周佈滿矮灌木及雜草，先由一名救難人員垂降下去觀察，決定以捲筒式擔架（SKED）將傷者固定，並設置兩組繩索，大家齊心合力將該女子拉了上來，經初步檢視女子全身多處擦傷外，無其他外傷，自敘有頭暈現象，送醫檢查後無大礙。

(中時電子報)