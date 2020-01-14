國防部今(14)日上午假空軍松山基地舉行0102英勇殉職將士聯合公奠典禮，8時30分，總統蔡英文在國防部長嚴德發陪同下，將親臨弔唁故參謀總長沈一鳴等8名將士英靈，並主持追頒獎章、追晉及明令褒揚等儀式，以表彰烈士為國盡忠，維護國家安全的貢獻。
公奠典禮結束後，進行啟靈儀式，由3架UH-60M型黑鷹直升機及4架幻象2000型機進行「追思致敬」隊形編隊衝場，並由陸軍禮砲連執行「矧砲」禮（鳴砲19響）。「追思致敬」是以幻象2000型機採4機隊形通過啟靈隊伍正上空，並由象徵烈士的3號機向上拉升脫離編隊，代表其任務完成，烈士精神將永留於藍天之上，願烈士軍魂永遠安息。
故參謀總長沈一鳴上將生前是幻象戰機的種子教官，在空軍新竹聯隊飛幻象，此外，沈一鳴也是IDF戰機的試飛員。
啟靈車隊隨後前往台北市第二殯儀館發引火化，沿途在松指部等均有國軍官兵向英勇殉職將士送行及道別。另外，行政院所屬機關（構）、公立學校及所轄地方政府，也降半旗一天，向殉職官兵致敬。
(中時電子報)
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