喝豆漿能預防高血脂、高血壓、動脈硬化等疾病。且喝熟豆漿可補充植物蛋白，抗病能力增強，達到抗癌效果。營養藥膳專家、主治中醫師王作生仍提醒，喝豆漿有五個禁忌：早上空腹喝、加雞蛋、人人都可以喝、放保溫瓶裡，這些都是錯的，反而讓豆漿的營養大打折扣。

●早上空腹喝豆漿

元氣網報導，王作生說道，早上腸胃吸收非常好，空腹喝豆漿會讓蛋白質，轉化成熱量被消耗掉，人體反而吸收不到豆漿的營養。所以喝之前，最好吃些澱粉類食物，例如饅頭、吐司。

●豆漿裡加個蛋更有營養

王作生說，加蛋會降低營養價值，因為豆漿中有胰蛋白酶抑制物，能抑制蛋白質的消化。反而可加點白糖、冰糖，因為大豆中幾乎不含有澱粉、蔗糖。

●豆漿營養豐富，人人可以喝

王作生說，豆漿偏寒，因此喝了豆漿會有反胃、打嗝、腹瀉、腹脹等狀況的人，不宜飲用，以及晚上尿頻、遺精的人也不適合喝豆漿，痛風病人也不行。

●豆漿放保溫瓶

王作生說，熱豆漿放保溫瓶裡，會有細菌把豆漿當作養分、大量繁殖，經過3到4個小時就會臭酸掉。

摘自《豆漿、豆花、豆腐食療大全》/王作生/幸福文化

(中時電子報)