2020總統立委慘敗，國民黨年輕化改革聲浪四起。國民黨文傳會副主委王鴻薇今天接受廣播專訪表示，「＋1」聲明不算是改革，而是要清理黨中央與立法院黨團兩大戰場，留給未來新任黨魁能好好施展，一旦吳斯懷進入國會，將成為民進黨的政治提款機，恐無法好好修正兩岸論述。

總統立委敗選，黨內青壯派發起「＋1」活動，要求黨主席吳敦義請辭主席與不分區立委，當選不分區立委的吳斯懷應請辭，由台南市議員謝龍介遞補。而中常委江啟臣昨晚率先宣布請辭中常委，呼籲所有中常委跟進，同時由15執政縣市長、正副議長與立法院黨團的代表籌組臨時決策委員會，推舉黨魁。

連署「＋1」的國民黨文傳會副主委王鴻薇上午接受《羅友志嗆新聞》表示，＋1聲明不算改革，而是清理戰場，除了留給未來黨主席與團隊能好好做事，另一戰場為立法院黨團，無人懷疑吳斯懷忠黨愛國，一旦吳斯懷進入國會，將成為民進黨的政治提款機，兩岸論述若要修正，將難以和選民溝通。

王鴻薇說，敗選後黨魁下台負責是慣例與常規，然起步都如此艱難，遑論改革，丟臉死了。對於吳敦義「向中常會請辭」說法，也非全然沒有道理，「若過去中常會被認為值得信賴、接地氣、非黨魁附庸角色，黨員就不會有疑慮，屆時若上演鞏固權力中心戲碼，被中常委搞得亂七八糟，中常委當然要請辭」。

王鴻薇舉自身參選中央委員選舉剖析箇中困難，透露拜票場合都在和黨代表吃吃喝喝，也會發生換票，只有參與選舉過的人才能得到黨員資料，成為新人參與國民黨內選舉的一大門檻。

國民黨即將面臨黨主席補選，包含前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、新北市長侯友宜、中央委員連勝文、台大政治系教授張亞中、立委江啟臣與蔣萬安都被點名。王鴻薇說，未來新任黨主席上任，要結合所有力量、派系共同來協助他。

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(中時 )