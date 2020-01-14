蘋果、Alphabet等明星科技股勁揚，以及對美中簽署初階段貿易協議和第四季財報季的樂觀情緒，帶動周一美股再創歷史新高。

彭博報導，知情人士透露，因美中兩國領導人本周將簽署第一階段貿易協議，美國擬撕除中國是匯率操縱國的標籤，進一步提高市場的樂觀情緒。

周一收盤，道瓊工業指數漲0.29%，為28,907.05點。標普500指數漲0.70%，為3,288.13點，創歷史收盤新高。那斯達克指數漲1.04%，為9,273.93點，亦創歷史新高。

波音供應商Hexcel和Woodward宣布將進行全股票合併，股價分別收漲9.6%和4.8%。

美股創下歷來最長牛市行情的功臣蘋果、臉書、網飛、微軟和亞馬遜，是今日推動標普500指數和那斯達克指數改寫新高紀錄的主力。蘋果大漲2.14%，股價再創新高。谷歌母公司Alphabet上漲0.8%，股價亦創歷史新高，市值達到9,930億美元，逼近1兆美元大關。

獲Oppenheimer調升目標價，特斯拉大漲9.8%，股價再創歷史新高，媒體報導中國今年不會大幅調降對新能源車的補貼。

(時報資訊)