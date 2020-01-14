中美第一階段協議即將簽署之際，美方再遞橄欖枝。新華社報導，美國財政部13日公佈半年度匯率政策報告，取消對中國「匯率操縱國」的認定。

稍早前，包括美國CNBC等美國媒體就曾報導，美方為營造雙方簽署協議的良好氣氛，以利後續的貿易談判能夠順利進行，擬將中國剔出貨幣操縱國名單。

美國財政部於2019月8月初宣布將中國列為貨幣操縱國，不僅導致兩國經貿關係進一步緊張，貿易戰升溫，人民幣兌美元匯價也因此貶破「7」。其後人民幣匯價在7之上維持將近半年，直至2019年12月中美宣布重啟協議進展，雙方局勢和緩，人民幣兌美元匯價才又回升到7元以下。

近期兩國貿易談判取得進展，據傳美國總統川普計劃當地時間15日在白宮與中國國務院副總理劉鶴簽署第一階段貿易協議。外界相信，美國倘若將中國剔除出貨幣操縱國名單，相信可為兩國後續貿易談判營造良好氣氛。

報導引述匿名人士指，該報告原定較早公布，但因財政部要敲定中美首階段貿易協議最後細節而推遲。

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