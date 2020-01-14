2020選舉結束，高雄市長韓國瑜輸給總統蔡英文200多萬票，國民黨立委席次也沒過半。「韓家軍」立委候選人許淑華成功保住南投，高票連任，謝票時她指出，這次若不是韓國瑜出來選，國民黨的總統選票會更差。不過，有網友不這麼認為，他直言，的確換人總統不一定會贏，但立委選情絕對不崩盤到這種地步。

對於這次敗選，許淑華稱不能把勝敗都算在韓國瑜身上，且要面對民進黨如此強大的資源，在不對等的狀況下，韓國瑜已經非常不容易了。至於外界稱她是「韓家軍」，許淑華表示，不要特別把她歸成是韓家軍，立委連任是靠在地經營。

對於許淑華這句「若不是韓國瑜出來選，國民黨的總統選票會更差」，引發許多網友熱議，紛紛討論真的國民黨換別人會輸這麼慘嗎？連前新北市長朱立倫都會大輸嗎？還是票會更多？

網友xeloss就此表示，朱立倫出來最大的差別是，蔡英文連任這屆票數只會比689（萬）少，不會整個暴衝到刷新總統公民普選的票紀錄，朱或許不會贏總統，但國民黨區域立委席次會比現在多一點，至少總席次(含不分區)有機會接近50席，民進黨是無法單獨過半的。

網友留言。(圖片摘自批踢踢網頁)

(中時電子報)