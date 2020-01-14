2020大選結束，國民黨潰敗，黨主席吳敦義率一級幹部鞠躬向中常會總辭，一切交由中常會決定。對此，資深媒體人趙少康痛批，吳敦義的敗選聲明是史上最不要臉。

國民黨敗選，吳敦義率一級幹部，感謝大家的關心、支持與指教，並表示總辭一事由中常會定奪。趙少康在網路節目《鄉民來衝康》中，痛批這是他看過「歷史上最不要臉的敗選聲明」，通常都會先自責道歉，但吳敦義不但沒有道歉，還為難中常委。

過去敗選，趙少康指出，馬英九、朱立倫都馬上請辭走人，這次副主席郝龍斌也已經請辭，中常委姚江臨也說，這是陷中常會於不義，因為裡面有很多是吳敦義的好朋友。趙少康直言，「國民黨的中常委也可以廢了」。

趙少康說，中常會可能會不好意思說，選得並沒有很差，立委席次還比上次增加3席，「哪有選差，我們幹嘛要辭？」但問題是大家本來預期會更好，尤其1124勝選餘威，應該要選得更好，卻還沾沾自喜、洋洋得意，「得意什麼東西啊！」

(中時電子報)