總統蔡英文以817萬以上最高票大勝，引發國民黨仰賴「九二共識」作為兩岸論述「神主牌」的思考。台北市議員徐巧芯認為，兩岸論述本該因應時代進化，像民進黨就從台獨黨綱、台灣前途決議文、台灣共識、維持現狀、台灣價值，一路進化到「中華民國台灣」；只要合憲，得以靈活的「動態平衡」策略，取代單一僵固的兩岸思維。

徐巧芯在臉書發表《打破KMT迷思-第二集》一文，直言：「九二共識進化吧！國民黨應改以『動態平衡』策略，面對國際情勢的變化莫測。」並表示：「2020國民黨敗選，民進黨蔡英文總統得到817萬票，在巨大的民意之下，不少人開始議論國民黨的兩岸論述神主牌『九二共識』有沒有調整的必要。」

徐巧芯認為，兩岸論述本就該因應時勢進化，這點也能從民進黨看見——台獨黨綱、台灣前途決議文、台灣共識、維持現狀、台灣價值、中華民國台灣；雖不拋棄原有的說法，但一層一層疊加上去，產生新元素。

反觀「九二共識」，這出自1992年香港會談後兩岸函電往來，擱置主權爭議，奠定雙方交流的基礎，翻成白話文是「兩岸均堅持一個中國原則，但賦予的涵義各自有所不同」，也成了國民黨2008至2016年執政與大選的「神主牌」。話鋒一轉，徐巧芯示警：「但世界一直在變，我們的生活也一直在變。」

徐巧芯指出：「美中貿易戰這樣的國際情勢、台灣政治與社會變遷、多次政黨輪替、科技的進步與資訊的傳播速度，都已與1992年時不同。甚至北京政府對台的態度，也不盡相同。但國民黨的兩岸論述詮釋的方式與內容並沒有改變，很自然的會進入到一個調整期。這就像是2007推出第一支iPhone，現在都已經出到iphone11了，雖然都是蘋果生產的智慧型手機，但功能已大大不同，更有競爭力。」

徐巧芯獻策：「在此拋磚引玉，大膽提出尚不成熟的新想法：我認為國民黨下一步的國際與兩岸策略，可以以「#維持區域動態平衡」為論述。 國民黨應重新審視國民黨與美國、大陸的關係，在憲法架構之下，以靈活的「#動態平衡」策略因應國際（美、中）情勢快速發展；取代單一僵固的兩岸思維。 換言之，在這個變動快速的時代，只要 #合憲，沒有什麼一定做、一定不做。只講求對台灣的最佳利益，以及維持台灣民主、自由的生活方式，反對任何政權、任何形式的併吞。更進一步的，可以透過台灣的民主，對中國大陸試圖影響中共政權的轉型、對美國成為提供資訊安全等產業服務的盟友。」

徐巧芯強調：「『動態平衡』的策略，並不需要否定掉九二共識，反而是一種進化、轉型，當作歷史給予的養份，進而開啟與大陸進一步談判更有利的籌碼，也更保持更多的靈活、彈性，面對現今快速變遷的國際情勢。」

(中時電子報)