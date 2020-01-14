歷經風波，2020總統大選終於在本月11日塵埃落定，總統蔡英文尋求連任成功，且拿下破紀錄的817萬票，而韓國瑜則大敗，選前，有不少挺韓粉絲不信蔡英文會贏，開出蔡贏就請雞排等賭注，掀起一場「雞排之亂」，不同陣營之間的情感撕裂，也因此更難以放下，E奶網紅T妹跳出來緩頰，竟全裸上演「雞排女體盛」，喊話若有人敢把她身上的雞排吃光，「都是你的」。

T妹「雞排照」。(Tiffany Chen T妹粉絲團臉書)

網紅T妹擁有E罩杯火辣身材，而她前段時間經歷了人財兩失的曲折戀情，也因此迎接兒子「T寶」，成了性感地方媽媽，然T妹並沒有因為成為人母而收斂尺度，產後快速恢復窈窕身材的她，仍保持大膽作風，這次見選舉撕裂台灣人民情感，她決定跳出來，用曼妙身材弭平台灣撕裂情感。

T妹昨晚在臉書貼出辣照，表示這兩天看到台灣人為了雞排之亂全體激憤，「撕裂人民的情感，甚至有人成立社團大喊『xxx出來面對，買雞排請客！』」，還出現所謂的「雞排討伐隊」，T妹於是祭出僅用雞排遮住三點的全裸照，表示「大家不要搶，T妹說到做到！只要你敢把我身上的雞排嗑光，都是你的！」，網友看了不禁笑虧「這雞排太辣了」、「腥味雞排」，更有人笑稱「原來豆乳雞是這樣製作的」。

(中時電子報)