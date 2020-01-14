朱學恆勸民眾在選後應冷靜面對結果。

2020大選落幕，國民黨在這次的立委、總統雙輸，高雄市長韓國瑜更是大輸兩百多萬票，這讓許多韓粉無法接受，也讓許多支持蔡英文的子女相當難受，紛紛在臉書上分享自己在家中與父母溝通的狀況，讓宅神朱學恆看了不禁感嘆：選舉是一時的，但家人是永遠的，呼籲大家冷靜面對選舉結果。

網友在臉書粉絲專頁「韓粉父母無助會」中分享與韓粉父母互動的經驗，表示自家主要是支持蔡英文的，但妻子娘家卻是熱情的韓國瑜粉絲，當她在臉書上分享、按讚支持蔡英文的言論，都引來岳父的勃然大怒；而妻子都沒有選擇與父親正面衝突，最後岳父竟在家族群組中直接大罵「女兒！你給我閉嘴！我可是你老爸！你在臉書給我閉嘴！」這讓他們夫妻相當傻眼，只好在臉書上發文時都設定不讓岳父看見，以免在觸怒他們。

而選後，岳父直接在家族群組中發表「你們開心了吧！女兒你今年自己過年，年輕人自己選的自己負責，你們開心選了就自己負責...我愛中華民國；我是真正台灣之子...吳念真只是個屁....」這讓他們夫妻倆相當難過，但仍舊不希望與家人鬧翻，表示「選舉選完了！我們還是很愛你們，雖然結果可能不合您的意，但是我們是一家人，不要因為一次選舉而破壞大家感情，我們還是要一起相愛的生活下去...」但岳父卻不領情，讓他們夫妻倆相當無奈。

朱學恆看了這則分享後，不禁感嘆，選舉是一時的、家人是永遠的！呼籲民眾們在選後討論中，一定要保持理性，不要為了一場選舉，傷害了家人間的感情！

網友分享家中溝通狀況。

網友分享家中溝通狀況。

網友分享家中溝通狀況。

(中時電子報)