冬天早上來杯熱咖啡，暖身又醒腦，但基因營養功能醫學專家表示，喝咖啡的好處很多，但因咖啡因利尿的特性，因此在冬天喝咖啡要特別注意這件事，並多喝水或加牛奶和豆漿才不會造成反效果。

基因營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書上分享，咖啡中所含的抗氧化物質，對身體的好處多多，像是能減少罹患第二型糖尿病的風險，還有助於降低總死亡機率，不過咖啡因卻會利尿，而在冬天尿尿太頻繁，可能會將體內熱量帶走，甚至會脫水。

醫師建議，不習慣喝黑咖啡的人，可以適量地加入牛奶或豆漿，藉此來降低咖啡因的攝取，而牛奶、豆漿富含蛋白質和鈣質，對身體骨骼有益，至於偏好喝黑咖啡的人，則要記住多喝溫熱開水，讓身體在冬天散熱的情況平衡，預防頻尿導致熱量流失，越喝咖啡身體越冷的狀況。

除此之外，醫師也補充，患有骨質疏鬆、青光眼、甲狀腺功能亢進、心律不整或是消化性潰瘍的朋友，必須要好好斟酌是否適合喝咖啡，否則原本具有好處的飲品，反成傷害身體的東西。

(中時電子報)