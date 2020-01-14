孫文學校總校長、台大政治系教授張亞中昨晚宣布將參選國民黨主席，今天他接受《POP撞新聞》專訪時強調，國民黨應向人民證明自己可以創造和平且不會賣台，否則如果一味迴避問題甚至想要改黨名，那國民黨有甚麼存在價值？

張亞中指出綠的板塊已經大於藍，大約57比43，地方選舉因為不涉及兩岸或主權國民黨還可以得利，到大選層級就相當不利，尤其首投族偏綠居多，國民黨未來若想勝選只能期望綠營分裂，不然就是要發展出一套超越民進黨的論述。這次選舉民進黨最成功的操作就是抗中保台，但民進黨以分離主義為最終目標論述無法帶來和平，會給台灣帶來危險，因為會提高大陸武統的聲浪。

對於部分藍營民代主張中國國民黨改黨名，張亞中認為這樣做將失去原本的支持者。國民黨選舉缺乏論述，國民黨過去執政八年兩岸軍事與外交上還是敵對的，國民黨卻沒有提出和平的方式，也在講台灣安全，但如果強調的是安全，那民進黨提出反滲透法有甚麼不對？所以應該強調的是和平，必須讓人民深信，只有國民黨可以創造和平，跟大陸的接觸都是為了和平，而不會出賣台灣。有了和平安全就有保障。否則國際關係上有安全困境理論，越強調自己的安全強化武力，對方也會跟著強化自己的武力，結果反而讓自己更不安全。威脅等於武力乘以意願，我們應該讓大陸動武意願降低。

儘管節目主持人提到近年民眾對於和平協議充滿疑慮，但張亞中強調這是該做的事情，兩岸必須和平，國民黨必須面對問題，如果國民黨無法創造和平，不面對重要問題，那有何存在價值？並不是改黨名後就會有存在價值。國民黨過往只提出空洞的和平協議，沒提出內容，會讓民眾疑慮，他參選會先提出內容，讓民眾相信國民黨有方法創造和平。對於吳斯懷引發的爭議，張亞中表示他當黨主席，以後誰推薦不分區名單，一切公開，甚至未來可以讓黨員投票選出不分區候選人，而且吳斯懷的言行並沒有對不起中華民國，國民黨必須捍衛自己的朋友。

(中時 )