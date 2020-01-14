美國當地時間13號，美國財政部發表聲明，將大陸移出匯率操縱國名單。兩天之後，中美高級貿易談判代表將簽署美中第一階段貿易協議。

2019年8月6日，美國財政部將大陸列為匯率操縱國。這是25年來，美國首次認定中國為匯率操縱國。

根據美國於2018年4月發布的最新《美國主要貿易夥伴外匯政策報告》，認定匯率操縱國的標準有三個：

第一，至少大於200億美元的與美國的顯著的雙邊貿易順差；第二，實質性經常項目順差至少超過GDP的3％；第三，長期單邊干預外匯市場，在過去12個月內進行反覆地外幣淨買入並且總額達GDP的2％。

如果一個經濟體三個標準都滿足，則被認定為匯率操縱國；如果只滿足兩個指標，會被列入觀察名單；如果只滿足第一個標準，但該經濟體對美國的總體貿易逆差貢獻較大，也可能被列入觀察名單。

大陸在1992年5月、12月，1993年5月、11月，1994年7月共5次被列入匯率操縱國名單。

(旺報 )