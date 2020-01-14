在美中兩國預計於周三（15日）簽署第一階段貿易協議前，美方釋出善意，美國財政部周一宣布將中國從「匯率操縱國」名單上剔除。
中國目前納入匯率手段的「觀察名單」（Monitoring List），該清單上的其他9個國家包括德國、義大利和日本。
美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）發布聲明表示，財政部已協助與中國達成重大的第一階段協議，將為美國勞工和企業帶來更巨大的經濟成長和機會，中國已做出可執行的承諾，將避免競爭性貶值，同時提高落實的透明度與責任的承擔。
此前《環球時報》在推特上發文，消息人士透露中國國務院副總理劉鶴已經率團前往華盛頓，將與美方簽署第一階段貿易協議。
(時報資訊)
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