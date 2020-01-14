中美簽署第一階段協議簽署在即，美股標普與那指續刷歷史新高，台股在總統大選後，持續演出慶祝行情，繼13日大漲88點後，14日續漲，開在12,161.73點，台積電開在345.5元，再度刷新歷史高價，並再度在盤中填息。

13日美國財政部將中國排除「匯率操縱國」名單之外，提振華爾街進場信心，蘋果、Alphabet、特斯拉和微軟等科技股助攻美股，標普與那指續刷歷史新高。

標普所有板塊僅醫療保健走跌，尖牙股集體揚升，蘋果價寫高收漲2.14％。台積電ADR大漲2.06％至每股60.06美元，再度刷下歷史新高。

富達投信對於後續台股看法正面，主要原因有三:一是全球主要央行營造寬鬆資金環境，包括美歐日量化寬鬆（QE）和中國降準都是實質利多，目前外資占台股市值比重已達40％，資金行情有利去年9月歸隊的外資繼續回補台股。

2020年是5G手機的起始元年，5G基礎建設與終端設備需求為橫跨多年的投資主題，台灣在全球是5G 產業的重要供應鏈，電子產業新的成長週期，將帶給股市新的動能及能見度。此外台股平均股利率4％在全球屬於前段班亦具投資吸引力。

中美敲定15日簽署第一階段貿易協議，如能如期簽訂，對台股後市樂觀看待。

由於短中期趨勢對多方有利，富達投信建議，可偏多操作擇優佈局，在類股投資策略部分，以電子為主，看好三大主軸，除了5G商機帶動相關零組件成長、中國去美國化對半導體設計與元件需求，另外關注基期仍低且有望轉機的產業，目前以記憶體與工具機自動化次產業為可關注的方向。

(工商 )