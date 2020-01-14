台中政府環保局為配合春節假期，於今年1月21至29日暫停受理民眾飲用水檢驗服務。環保局長吳志超說，因飲用水檢驗至少需6個工作天(不含例假日)，建議民眾可於1月15日前申請，確保年前完成檢驗及收到飲用水檢驗報告，讓大家安心過新年。

吳志超表示，許多民眾或公寓大廈習慣於年終環境大掃除之際，同時清洗蓄水池或水塔，並向該局申請飲用水水質檢驗。為使飲用水樣品能在有效期限內即時完成檢驗作業，並確保在年前收到報告，民眾可盡早申請飲用水檢驗及採樣送件。

環保局指出，為讓市民瞭解家中飲用水質，該局提供臨櫃申請飲用水檢驗服務，除可至環保局環檢科(南屯區南屯路二段409號)，也可到豐原陽明大樓1樓環保櫃台(豐原區陽明街36號)，填寫申請書及繳交檢驗費1,000元／件，並領取採樣專用容器。

環保局強調，若有相關問題，可撥打專線04-23807637洽詢，若離申辦地點較遠，如新社、東勢、霧峰、龍井、沙鹿、大安、大甲、梧棲、清水及和平等10區，民眾可於早上8時至下午5時撥打預約專線04-23807637，將線上排定時間，由專人到府填寫申請書、收費及採樣等全方位服務。

(中時 )