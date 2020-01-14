做為市場風險情緒指標的美國10年期公債殖利率，自去年9月低點1.5%附近開始回升，今早約在1.856%。安聯投信認為，10年期公債殖利率緩步走揚，顯示市場情緒偏向保守樂觀。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，在市場充斥不確定性時，債市明顯受到資金青睞，而在投資債市時，利率風險與信用風險便是在風險控管上，首要注意的兩大面向。隨著美中貿易戰在去年打打停停，來自新興國家選舉變天、香港動盪等地緣政治使得市場風險情緒於兩極快速擺盪，美國10年期公債殖利率也在1.5%至2%之前上下大幅波動，影響公債資產表現。

據統計，上周美伊衝突發展受控、但美國最新非農就業不如預期影響，市場情緒略轉謹慎；觀察過去一周債券市場資金流向，根據美銀美林引述EPFR的資料顯示，三大主要債市上周接迎來資金淨流入，其中投資級債市流入金額更是明顯擴大至89.2億美元，而高收益債、新興債市也分別有6.8億美元及27.6億美元淨流入的表現，整體債市動能強勁。

(時報資訊)