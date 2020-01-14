Hey guys, did Aaron Judge just deleted this? Can't find it 😬 pic.twitter.com/5kERnsM5Ek — Yankee Bible (@YankeeBible) January 13, 2020

太空人被證實作弊，洋基隊「法官」賈吉(Aaron Judge)的一則貼圖更點燃紐約球迷的怒火。2017年，太空人「阿土伯」艾爾圖維(José Altuve)獲選美聯MVP，全壘打王賈吉落居第二。現在賈吉貼出了他在球場與艾爾圖維的合影，他隨即將之刪除，但球迷立刻明白他的用意。

「法官說話了，阿土伯作弊搶走他的MVP。」洋基球迷憤怒地說，「恭喜賈吉勇奪2017年美聯MVP，預祝阿土伯新球季刷新觸身球的紀錄。」賈吉其實一個字也沒說，他當年苦吞208次三振，被阿土伯以0.346打擊率在MVP票選中輾壓。

美媒《紐約郵報》直指「太空人偷走了洋基的世界大賽」，2017年季後賽洋基苦戰7場才敗給太空人。根據調查，太空人一路作弊到2018年例行賽，直到2019年季後賽才收斂，那時洋基已經起疑。話雖如此，太空人仍在2019年季後賽打敗缺乏強投的洋基，阿土伯也是在2014年就拿過美聯打擊王。

(中時電子報)