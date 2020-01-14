美陸預計在明天（15日）簽署第一階段貿易協議，貿易戰緊張局勢稍稍降溫。不過，美國商會高層警告，簽署協議只能讓貿易戰止血，貿易戰並不會因此結束，「雙方仍有重大挑戰」。

大陸國務院副總理劉鶴據傳已於13日率團前往華盛頓，計畫在美國當地時間15日與美方簽署第一階段貿易協議。

路透報導，美國商會常務副主席Myron Brilliant表示，美陸第一階段協議內容深度比一開始想像的還要積極，這讓雙方都鬆了一口氣，未來在落實、執行協議內容對於雙方建立信任很重要。

Myron Brilliant指出，儘管第一階段貿易協議為貿易戰「止血」，但重要的是，雙方對於推進第二階段談判的承諾，他認為，引起美陸爭端的核心結構性問題仍未解決，尤其是關稅部分還有許多未完成的工作要做，仍存在重大挑戰。

波士頓聯儲銀行總裁Eric Rosengren也表示，即使美陸雙方完成簽署第一階段貿易協議，關稅困擾仍會持續對美國的商業投資造成損害，因為第一階段貿協並不是一個完整的協議，商界在作出重大投資之前，仍會等待關稅不明朗因素消除。

(中時電子報)