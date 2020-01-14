台中一名陳姓男子去年三月間與友人喝酒後，到UBER群組叫車返家，群組派了女司機小美（化名）開的車過去，不料陳男見小美頗具姿色，竟強壓在小美身上強吻、揉胸得逞， 被依強制猥褻罪判刑六月，另賠償精神撫慰金20萬元。

據「自由時報」報導，小美當晚與陳男在車上一路聊天，沒發生什麼事，但陳男下車之前突然向小美示好，隨後不顧小美拒絕與反抗，快抵達目的地時突然強壓在小美身上，強吻雙唇及臉頰，抓捏胸部，陳男因小美不斷尖叫才突然清醒，說了聲對不起才下車離去。小美事後覺得恐懼陰影難以磨滅，提告求償精神慰撫金60萬元。

陳男在刑事庭審理時坦承犯行，被判處6月徒刑確定，另審酌被告先前從事房屋仲介、去年年收入僅20多萬元，認為賠償20萬元較為適當。

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(中時電子報)