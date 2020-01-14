長年旅居日本的掬水軒前董娘柯陳幸佳，因積欠鉅額土地增值稅4861萬8837元，經法務部行政執行台北分署鍥而不捨執行她在台存款、拍賣不動產方式追稅下，迫使柯陳幸佳終於在去年11月、12月間2度透過女兒以匯款方式，繳清其餘欠稅款3575萬1918元，台北分署全數追回欠稅款項。

國內老牌食品業者掬水軒成立逾90年，以「營養口糧」、「奇福餅乾」等產品聞名，全盛時間曾擁高達600億元資產，未料後來卻陸續爆發違法吸金、賣房糾紛等事件，柯陳幸佳與兒子柯富元、柯俊材與頻頻為家產對簿公堂，旅居日本的她，甚至一度遭通緝，造成曾經雄霸一方的食品王國就此分崩離析。。

台北分署表示，柯陳幸佳2011年間出售丈夫柯德勝死亡前所贈與的9筆土地，台北國稅局對她補徵土地增值稅4208萬3488元。但柯陳幸佳逾期不履行，國稅局以柯陳幸佳積欠土地增值稅加計滯納金共計4861萬8837元，並於2017年8月間移送台北分署執行。

由於柯陳幸佳早於2001年12月即出境未滯，造成執行難度大增，但台北分署仍積極執行她的銀行存款，並拍賣其名下不動產，追回1200餘萬元。

此外，台北分署另發動調查程序，追查該9筆土地買賣價金的流向，透過銀行資金清查及釐清當時買賣狀況的方式，通知柯陳幸佳子女等人到場說明，終於促使她於去年11月及12月間，透過在國內的女兒，先後轉匯3059萬4731元及515萬7187元清償其餘欠稅，讓台北分署在短短的2年時間完成這項艱鉅的海外追稅任務。

(中時 )