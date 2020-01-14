2020國民黨大敗，不僅總統候選人韓國瑜輸260萬票，區域立委也掉了多席，藍營青壯派檢討聲不斷。台北市議員游淑慧發起投票，要民眾選出心目中國民黨黨主席該扮演的角色，87%認為「黨主席扮演造王者，找出好人才」，僅13%認為「黨主席當仁不讓，帶表全黨挑戰大選！」打臉吳敦義日前所言「黨主席過去都是選總統」，網友更大罵：「雙吳非下不可，看了就噁我心！」

游淑慧在臉書發起投票，寫道：

這次大選，黨中央與黨機器——文傳會與組發會所扮演的角色，外界霧煞煞……

我突然想到一個2017年黨主席選戰中，一個重要討論的議題：

黨主席所扮演的角色。

一、要當仁不讓，取得黨主席之位後，即全力衝刺為總統候選人，讓黨主器輔選更到位。

二、扮演無私的角色，全力當「造王者」，為黨找出最好、最可能贏的人。當年的討論，各執一詞、沒有定論，你們覺得呢？

活動一出，截至出稿共1665人投票，87%民眾認為「黨主席扮演造王者，找出好人才」，僅13%民眾認為「黨主席當仁不讓，帶表全黨挑戰大選！」打臉吳敦義日前所言「黨主席過去都是選總統」。

網友紛紛留言：「雙吳非下不可，看了就噁我心！」「在朝造王, 在野親征（只選區域立委，行政的都不要）」、「應扮演造王，培養新人，建立強而有力論述，調整黨的制度及體質」、「培養新生代？這對國民黨來說只是一個『名詞』而已！別有太多期待！國民黨高層只培養權貴跟自己人！太遠的不說就從趙少康他們那群當年說起，當時國民黨有多少優秀的後起之秀！結果一一腰折！再看看陳學聖，一路從台北市轉到桃園（中間還曾經有意到高雄參選）就是一直不受重視為了延續政治生命只好到處選，人材過剩的雙北只挑自己人，沒有人材的地方就用老人！」「不願意深耕地方及太相信派系也是國民黨的大問題，您說的沒錯綠營這種深耕地方及長期駐守他們不怕失敗，多次失敗之後哪次讓他選上了，那麼往後都是他的了！有太多例子了，反觀藍營就缺乏這種氣魄」。

(中時電子報)