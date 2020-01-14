黃昭順將辭中常委：國民黨不改革 會像親民黨被殲滅 09:382020/01/14 中時電子報 李慈音 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 黃昭順。（資料照／曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨敗選，包含江啟臣、蔣萬安等黨內青壯派陸續辭中常委，今（14）日黃昭順也說要辭中常委。 大選後國民黨內部力求改革，江啟臣、蔣萬安、徐弘庭等青壯派，都響應辭去中常委。據《中央社》報導，黃昭順表示，她也要辭中常委，因國民黨如果不徹底改革，就會像親民黨一樣被殲滅；她未來將當黨志工，希望國民黨可以重新站起來。 (中時電子報) #中常委 #國民黨 #黃昭順 #親民黨 #殲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 連勝文：挺韓及挺藍選民 像潛水艇浮出展現決心 18:282020/01/10 政治 怎麼了？綠名嘴選前突PO文「此生第一次踏進KMT黨部」 21:522020/01/10 娛樂 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 新世代意識改變 國民黨危矣 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 開出第一槍 江啟臣辭中常委 籲助度過罷韓危機 07:192020/01/14 政治 政治熱門新聞 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 趙少康痛批吳敦義：史上最不要臉的敗選聲明！ - 政治 若少了陸客...謝金河貼數張日月潭夜景 向蔡喊話 - 政治 許淑華稱其他人選更慘 網友不認同 - 政治 韓粉父母無助 子女鬧翻 宅神嘆：家人是永遠的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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