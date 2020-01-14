國民黨敗選，包含江啟臣、蔣萬安等黨內青壯派陸續辭中常委，今（14）日黃昭順也說要辭中常委。

大選後國民黨內部力求改革，江啟臣、蔣萬安、徐弘庭等青壯派，都響應辭去中常委。據《中央社》報導，黃昭順表示，她也要辭中常委，因國民黨如果不徹底改革，就會像親民黨一樣被殲滅；她未來將當黨志工，希望國民黨可以重新站起來。

(中時電子報)