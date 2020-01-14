上銀集團旗下上銀科技、大銀微系統、邁翠斯精密及上銀光電四家公司，今（14）日晚間舉辦尾牙以「工業4.0最佳夥伴」為主題，除台灣員工外，海外子公司主管都會出席，總計席開590桌。市場預期上銀集團總裁卓永財將針對產業景氣，並揭櫫上銀集團未來營運展望。

上銀今（14）日股價並未延續昨日大漲10.0元收盤走勢，早盤小跌0.5元而以301.5元開出，盤中最高曾達303.0元，目前呈現下跌走勢。

美中貿易談判達成第一階段協議，雙方代表預計15日在美國華府簽約，隨後將展開第二階段談判。市場預期，企業從大陸撤離轉進至越南等東南亞國家或印度設第二生產基地，效益可從今年中逐漸發酵，加上全球5G陸續商轉，大陸5G相關行業廠商率先添購設備，美國及台灣5G相關業者也會跟進購買與5G相關設備，台灣工具機產業景氣最快今年第一季末或第二季初從谷底回升，保守派預估景氣第二季觸底，最慢下半年明顯復甦，工具機業者預期，今年營運可擺脫去年低迷氣氛。

上銀去年12月因5G、半導體及3C業者短急單湧現，單月合併營收13.23億元，月增3.44％，年減22.09％；去年合併營收202.05億元，年減幅31.12％。上銀集團總裁卓永財早在去年11月舉辦法說會時就預告，上銀今年有新專案、新產品，第一季末之後營運逐漸好轉，今年營運將優於去年。尤其上銀因應最近接獲短單及急單，部分生產線員工過年期間得加班趕工。外界格外關注卓永財是否看好台灣工具機產業景氣，隨中美貿易談判達成第一階段協議而提前好轉。

(工商 )