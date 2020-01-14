大路A股三大指數14日高開，滬指漲0.16％，深成指漲0.31％，創業板指漲0.31％，漲幅較高的板塊包括特斯拉、新材料等，尤其，比亞迪漲逾6％；不過，受到中美貿易戰第一階段協議達，避險情緒降溫，黃金下跌，另外，賽馬、ST板塊等跌幅居前。

中原證券認為，A股中級反彈的格局仍未改變，金融、軟體科技，周期行業以及消費龍頭等多條主線輪番領漲，市場做多熱情此起彼伏，投資者仍可繼續積極參與當前的中級反彈行情。

(旺報 )