A股14日開盤兩市高開 特斯拉概念領漲 09:412020/01/14 旺報 李澍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大路A股三大指數14日高開，滬指漲0.16％，深成指漲0.31％，創業板指漲0.31％，漲幅較高的板塊包括特斯拉、新材料等，尤其，比亞迪漲逾6％；不過，受到中美貿易戰第一階段協議達，避險情緒降溫，黃金下跌，另外，賽馬、ST板塊等跌幅居前。 中原證券認為，A股中級反彈的格局仍未改變，金融、軟體科技，周期行業以及消費龍頭等多條主線輪番領漲，市場做多熱情此起彼伏，投資者仍可繼續積極參與當前的中級反彈行情。 (旺報 ) #a股 #反彈 #板塊 #特斯拉 #中級 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉降價奏功 供應鏈跟著受惠 04:092020/01/10 焦點新聞 《韓股》韓股收漲0.91％，電池股成亮點 16:312020/01/10 財經 《港股》恆指收漲0.27％，騰訊領漲藍籌股 17:052020/01/10 財經 特斯拉公司債跟著股價漲 首度升至面額水準 18:232020/01/10 財經 華爾街上調特斯拉股價 18:552020/01/11 財經 貿聯 特斯拉添利多 04:092020/01/12 證券．權證 A股兩大指數開盤下跌 10:242020/01/13 財經 《港股》恆指收漲1.11％，逼近29000點大關 16:482020/01/13 財經 逐洞賽|聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:242020/01/13 財經 油電車衝鋒 台灣車市跑贏全球 04:102020/01/14 產業．科技 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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