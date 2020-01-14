22歲的劉姓男子，日前深夜一臉尷尬的跑進派出所向警方求助，原來他所騎乘的機車油量見底且身無分文，警方聽聞後，立馬掏錢借給劉男，讓他能夠順利返家。

中市警六分局協和派出所警員蘇原甲，日前晚間擔服值班勤務時，突然1名劉姓男子慌張的跑進派出所，告訴員警他騎乘的機車沒有油了，無法返回遠在南屯的家。

警方追問之下才知道劉男錯估油量且身上沒有攜帶現金，只好向附近的派出所求助，希望能夠向警方借錢讓其加油；員警聽聞後，立即發揮服務大眾的精神，自掏腰包借出現金，好讓他能夠將機車加油返家，劉男除了感激警方大力幫忙之外，也再三保證將會擇日前來還款。

警方提醒，民眾出門之前務必再三檢查5油3水、車輛的輪胎等狀況是否良好，以免上路時造成自身或他人之危險。若有出遠門的必要時，駕駛人也應該注意油料是否充足。

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(中時 )