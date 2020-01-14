LINE MOBILE宣布，即日起至1/31，凡申辦LINE MOBILE 299/399/499方案，除了可享每月2%回饋無上限，還可得109/209/509 LINE POINTS點數，同時再享2020年加碼抽2020點LINE POINTS；另外，LINE MOBILE 1/13至1/15祭出發發紅包快閃活動，88點LINE POINTS，限時好禮大放送。

喜迎民國109年與即將到來的農曆年，即日起至1/31，申辦LINE MOBILE 299/399/499方案，除了每月加碼的2% LINE POINTS回饋，還可分別獲得109/209/509點。LINE POINTS點數1點抵1元，實體或網路消費都能使用，不僅能在LINE Pay合作的實體商店購物直接折抵現金，還可以在「LINE Pay 線上商家」、「LINE Pay 愛心捐款」、「LINE STORE 貼圖、主題與遊戲點數」、「LINE 禮品小舖」等線上通路使用。

LINE MOBILE資費方案。(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

2020新年加碼再加碼，1/13至1/15 LINE MOBILE再祭出紅包快閃活動，申辦LINE MOBILE 299/399/499任一方案，新年發發紅包直接發，除每月2% LINE POINTS及各方案贈109/209/509點外，可再享88點LINE POINTS新年紅包，每月回饋最高12%，2020年初直接辦直接省，讓LINE MOBILE陪你一起拿紅包過好年。

鼠年新年「新開鼠」，少不了與親朋好友相互拜年，申辦LINE MOBILE 499以上方案，即享網外及市話100分鐘，讓你情意禮數都做足。另外，為回饋粉絲的支持，西元2020年的一開始LINE MOBILE就祭出大禮，申辦再加碼抽2020點LINE POINTS，年初開運為你帶來一整年的好運。

(中時電子報)