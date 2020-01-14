外資強勁的匯入款，以及出口商拋匯，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價再強勁升值逾1角，最高匯價來到29.85元，升值1.02角。反觀日圓，因避險情緒驟降，早盤日圓貶破110，創逾半年來新低。

匯銀指出，在經濟面向穩健、政策支持的狀況下，從消息面觀察，不論是美中貿易第一階段協議簽署樂觀、美國11月總統大選行情等利多的多重影響下，風險性資產的多頭態勢還沒結束。因此，台股高殖息率的誘因仍將吸引國際資金。

在美元指數方面，今早在97.37和前一天呈持平波動不動。匯銀認為，美中於本週簽屬第一階段協議，將迎來談判蜜月期，且因假期銷售暢旺，美國12月零售銷售可望出現強勁成長，預期本週美元指數區間96.6~98.6。

至於日圓，近期表現較為疲弱，伊朗表示針對將領蘇萊曼尼之死的復仇行動已經結束，川普也宣布將轉為對伊朗經濟制裁，美伊衝突降溫，避險需求驟減，日圓上周周線收貶1.2%至109.46。而周一日圓再貶至109.64，今早盤日圓已經貶破110。

(時報資訊)