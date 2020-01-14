2020總統選舉，總統蔡英文獲得817萬餘票，創下史上最高得票數，帶領民進黨迎向勝利。據悉，依民進黨黨章規定，蔡英文將在5月20日回鍋重任民進黨主席。

據《自由時報》報導，依照民進黨黨章，民進黨總統從就職之日起，至其卸任時，為民進黨主席，任期以憲法規定之任期為一任，但如總統無意兼任黨主席，便依黨章舉行黨員直選，選出新任黨主席。因此蔡英文連任成功，將在5月20日重任民進黨主席，重掌黨機器兵符，強化府院黨之間運作。

(中時電子報)