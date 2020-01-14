蔡英文連任成功 520將回鍋黨主席 09:452020/01/14 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統選舉，總統蔡英文獲得817萬餘票，創下史上最高得票數，帶領民進黨迎向勝利。據悉，依民進黨黨章規定，蔡英文將在5月20日回鍋重任民進黨主席。 據《自由時報》報導，依照民進黨黨章，民進黨總統從就職之日起，至其卸任時，為民進黨主席，任期以憲法規定之任期為一任，但如總統無意兼任黨主席，便依黨章舉行黨員直選，選出新任黨主席。因此蔡英文連任成功，將在5月20日重任民進黨主席，重掌黨機器兵符，強化府院黨之間運作。 (中時電子報) #黨主席 #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 蔡英文狂勝 成為黨內權力最大的人 21:342020/01/11 政治 2020立委選舉當選名單總覽 23:102020/01/11 政治 面對派系權鬥 要當有牙的老虎民進黨定於一尊 蔡將重掌黨機器 01:512020/01/12 政治要聞 羅智強怒國民黨每逢失敗必說要改革 最後都敗在4個字 18:302020/01/12 政治 庶民五虎將 轟罷免是政治追殺 04:102020/01/13 政治要聞 吳敦義不下台，國民黨不會好 04:102020/01/13 時論廣場 新北市議員林金結籲：侯友宜帶領改造國民黨！ 10:522020/01/13 政治 江啟臣辭國民黨中常委 籲挺韓國瑜渡過罷韓危機 23:282020/01/13 政治 政治熱門新聞 韓國瑜可否挺過罷免？黃暐瀚再爆驚人預測 - 政治 趙少康痛批吳敦義：史上最不要臉的敗選聲明！ - 政治 若少了陸客...謝金河貼數張日月潭夜景 向蔡喊話 - 政治 許淑華稱其他人選更慘 網友不認同 - 政治 韓粉父母無助 子女鬧翻 宅神嘆：家人是永遠的 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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