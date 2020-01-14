監委約詢判馬英九無罪法官引發爭議，司法院院長許宗力今在司法節學術研討會上發表措辭強硬的聲明，表達不贊同監委的約詢，他期許人民不要屈服於如海妖歌聲般致命的政治獵巫衝動，在政治風浪中撐住審判獨立的桅杆，讓台灣航行在民主法治的正確航道上。

許宗力先提及上周末台灣經歷了一場自由、公正且和平的選舉，可以看到民主已經成為台灣人民最堅實的價值共識，但近年來國際上隨著民粹勢力崛起，有些東歐國家雖有選舉的外殼，卻逐漸喪失民主的靈魂，司法獨立性首當其衝，成為被打擊的對象。

話鋒一轉，許宗力說傳聞監委因為不滿個別案件中的法律見解，有意約詢、調查個案承審法官，這在司法工作者之間激起了相當程度的疑慮，司法院也發表了不贊同的嚴正聲明，他想藉慶祝司法院節的場合多講幾句，重申司法獨立的重要性。

他說，司法獨立是要避免外來的不當干預及壓力，使法官不需要屈從特定人的意志，而能中立超然於各方之間，做出公正無私的裁決，且所謂不受干預，不僅指裁判前不受干預，裁判後也不受秋後算帳。

許宗力表示，雖然隨著民主憲政步上軌道，台灣民眾似乎已經將獨立的司法，視為陽光、空氣般理所當然存在的事物，但司法獨立不僅得來不易，甚至還有可能在溫水煮青蛙的過程中緩慢衰敗、死亡，而滑坡的起點，往往就在司法捲入敏感政治性案件時。

許宗力說，如果只因為法官闡述了內心的法律確信，不滿意判決內容的人就要對法官不利，追究法官的責任，未來他所支持的判決見解，也可能成為另一方陣營對法官鳴鼓攻之的理由，這個過程也將讓法官動輒得咎，終日蒙受被彈劾、懲戒的壓力。

他表示，在寒蟬效應下，長期下來，司法恐將逐漸變得怯懦，法官被迫自我審查以避免事後的攻訐清算，使判決越趨保守安全，而忽略了對法律正義的追求，也將更難期待法官能干犯眾怒，勇於做出保障少數的進步判決。

對於監委的約詢，許宗力指出，以法律見解不當為由，對法官發動調查，乃至彈劾，將付出傷害法治的代價，他要再次深切地呼籲，任何憲政機關皆應尊重司法權形塑個案法律見解的權力領域，以共同維護一代又一代台灣人辛苦爭取而來的司法獨立。

(中時 )