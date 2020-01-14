出道超過30年的潘美辰，以〈我想有個家〉一曲為人熟知，更獲得第一屆金曲獎「年度最佳歌曲」的殊榮，堪稱華語樂壇中性歌手代表。大她3歲的哥哥潘協慶，則是有名的詞曲創作人，張學友、劉德華及王菲等天王天后，都曾唱過潘協慶的作品。

潘家除了擁有潘美辰這位知名歌手，她的哥哥潘協慶（左）也是有名的詞曲創作人。（中為潘爸、潘媽）（圖／報系資料庫）

由於潘美辰打扮帥氣，女女戀的傳聞從沒斷過，1992年她接受當時任職台視記者的璩美鳳專訪，卻遭對方影射她與港星鄺美雲交往，讓潘美辰及鄺美雲對台視新聞部提告，最後和解收場；2010年潘美辰與波蘭籍女子Joanna Moon在書店上演女女激吻，隔年二人更順勢合組「Eagle & Moon」出道發片，但對於性向疑雲，潘美辰始終未正面回應。

潘美辰曾和波蘭籍女子Joanna Moon在書店公開激吻，兩人之後更組成「Eagle & Moon」出道發片。

直到2017年，潘美辰在報考街頭藝人落榜、推出新歌〈好久都沒有〉的同時，才首度鬆口坦承自己是雙性戀，男女皆有交往過。而51歲的她，如今在知天命之際，恰逢台灣通過同性婚姻合法，又在去年底被本刊於八德路暗巷內捕捉到身旁有了美麗新歡，實在是可喜可賀。

(中時電子報)