香港首家新一代數位銀行（純網銀）正在加入對存款的競爭，其給儲戶提供6％或更高的存款利率。

新浪財經報導，8家準備在香港提供虛擬銀行服務之一的眾安銀行（ZA Bank）已開始試運行，該行向精選的一組存款人支付的存款利率要比滙豐和渣打等老牌銀行高出3個百分點。

眾安上月開始試運行，一位知情人士透露，它給為期3個月上限為20萬港元（合25000美元）的存款提供6％的利率。這位知情人士說，這些帳戶設定的利率為2％，但可以為某些客戶提供額外4％的利率。

據眾安網站介紹，現在正為最多50個客戶的最高10萬港元存款提供6.8％的利率。

渣打銀行、滙豐銀行和中銀香港給上述期限的存款支付1.9％至2.3％的利率。

儘管許多人懷疑新銀行是否能夠維持這樣的利率，但這已經給香港規模達4100億美元本幣定期存款業務即將面臨的激烈競爭敲醒警鐘。

(旺報 )