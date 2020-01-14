美國財政部公布半年度匯率政策報告，取消對大陸「匯率操縱國」的認定。14日，離岸人民幣一度升值收復6.87關口，續創去年7月以來新高。

14日人民幣中間價報6.8954，上調309點，創2019年8月1日以來新高。

13日，在岸、離岸人民幣對美元匯率再創近5個半月新高，雙雙升破6.90關口。其中，在岸人民幣漲348點，離岸人民幣漲315點。

(旺報 )

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