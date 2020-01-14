美撤匯率操控國 人民幣中間價上調309點 10:032020/01/14 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國財政部公布半年度匯率政策報告，取消對大陸「匯率操縱國」的認定。14日，離岸人民幣一度升值收復6.87關口，續創去年7月以來新高。 14日人民幣中間價報6.8954，上調309點，創2019年8月1日以來新高。 13日，在岸、離岸人民幣對美元匯率再創近5個半月新高，雙雙升破6.90關口。其中，在岸人民幣漲348點，離岸人民幣漲315點。 (旺報 ) #人民幣 #匯率 #離岸 #匯率操控 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-鋼鐵》世紀鋼風電事業帶勁，12月營收年增1.6倍 10:172020/01/10 財經 樺晟世紀砸逾38億 台中港離岸風電專區設廠 19:192020/01/10 財經 2020外幣理財 人民幣短多長空 04:092020/01/11 焦點新聞 陸企離岸債違約規模 2019年升至35.7億美元 04:092020/01/11 全球財經 《熱門族群》離岸風電題材熱，世紀鋼、新光鋼吹高高 11:422020/01/13 財經 人民幣飆破6.9 但匯市策略師估人民幣將續貶 15:312020/01/13 財經 人民幣強漲348點 收近5個半月高 19:252020/01/13 財經 美將正式撤除陸操縱匯率標籤 07:152020/01/14 國際 美財政部半年度匯率報告 陸移出「匯率操縱國」名單 08:502020/01/14 財經 美財政部將陸移出匯率操縱國名單 09:142020/01/14 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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