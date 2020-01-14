來台工作的25歲馬來西亞鄧姓女華僑遭分屍5塊丟棄基隆山區。專案小組回到案發現場進行鑑識，發現浴室排水孔內有殘留血跡反應，鑑驗後確定與死者相同，顯示極有可能是分屍現場，目前死者的遺體經法醫拼湊相驗後，還缺一小部分，為此警方可能弟三度回到現場進行搜山，希望拼出最後一塊關鍵遺體。

目前警方已在現場尋獲鄧女的證件、衣物等等，全都與被肢解的屍塊包在塑膠袋內。

警方指出，在台北車站附近拉麵店工作的鄧女，與表哥同住在萬華區富民路公寓4樓的套房，6日深夜鄧女表哥接到鄧女同事的電話，指鄧女一整天沒上班，到住處也找不到人，鄧女表哥返家後仍聯絡不上，即報警協尋。

警方7日查訪同樓層鄰居，曾詢問居住在鄧女對門的林嫌，警方調閱監視器畫面，發現有人從隔壁棟樓梯抱著2箱物品上車，與鄧女失蹤時點相近。警方8日重回林嫌住處，聞到濃厚的消毒水味道，但林嫌已行蹤不明，警方打電話給林嫌，林嫌聲稱鄧女曾因住處水管阻塞，到他房內洗澡，雙方僅點頭之交，不知道鄧女行蹤，還佯稱看到人會聯絡警方。

嫌得知遭警方鎖定後，即將手機關機，並丟棄在新北市馬路旁，展開逃亡。而警方從林嫌屋內浴室的瓷磚接縫鑑驗出大面積的血跡反應，懷疑浴室曾有大量血跡，且刻意清洗過，疑為凶案第一現場。

警方11日在新北市瑞芳和基隆交界的基隆山區發現鄧女遺體，遺體被肢解分裝在2只箱子、3個塑膠袋內，四肢均遭切除，有如古代被削成棍子般的人彘，尤其下體部位也被割除，手段凶殘令人髮指，並發現鄧女被盜領1萬多元。

警方懷疑，林嫌6日晚間疑殺害鄧女後，以利器將遺體支解後裝進2個箱子，林嫌先爬到5樓洗衣間，再從相連窗戶進入隔壁棟帶著屍塊離開，之後就租車載往山區丟棄。

警方昨下午公布林嫌照片，通報基隆北海岸海巡與警消注意，但不到6小時，基隆警消獲報基隆百福區百三街公寓4樓頂樓加蓋屋內有人輕生，警消到場發現1男子臉部被燻黑，早已死亡。

警方說，經採集指紋比對確認死者為林嫌，屋主稱因2天不在家，返家發現林嫌陳屍房內，初步研判房屋無遭破壞跡象，研判林嫌曾住在百三街附近，才會闖空門進屋。

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(中時電子報)