迎接金鼠新春到來，小米台灣宣布將於1月16日至1月21日喜氣獻上「小米年貨節」，期間號稱大掃除必備小幫手的「米家掃拖機器人 1C」於1月16日正式開賣，更加碼推出居家DIY組裝佈置神器「米家電動起子機」及出遊走春好搭檔「小米戶外藍牙喇叭 mini」，連同眾多熱賣商品下殺折扣，提供用戶年前除舊佈新或年節送禮好選擇。

小米年貨節1/16起跑，新品米家掃拖機器人開賣。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

小米台灣指出，「米家掃拖機器人 1C」於12月限時預購活動期間反應熱烈，特別搶在農曆年節前夕除舊佈新之際，正式推出「米家掃拖機器人 1C」，減輕用戶大掃除的繁忙與負擔；「米家掃拖機器人 1C」售價新台幣$6,595元，將於1月16日於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子全面開賣。

米家掃拖機器人 1C搭載高速視覺導航系統，可達到166°廣角視野，進行動態可視化的全景規劃，以每秒30000個特點進行採集，快速收集座標資訊精準創建地圖，再搭配專業OV視覺感應器應用，在行進中還能動態勘測，地圖繪製更精準。除視覺導航，還具備可偵測角度、判斷行進方向的雙陀螺儀輔助導航，就算在光線不足的環境下，也可透過機底光流校準進行輔助校正。機身方面，米家掃拖機器人 1C以內嵌式視覺感應器，擁有8.2公分纖薄機身，行進中透過15組高精度感應器，及20mm越障能力，感測家中複雜地形，清潔覆蓋率更高。

具備獨立思考能力的米家掃拖機器人 1C搭載Cortex - A7四核數據處理晶片，配合 VSLAM 演算法，讓整體運算能力更強化，輕鬆應對不同環境變化。性能方面，配備NIDEC日本強勁無刷馬達，以2500Pa超大吸力及4檔吸力模式調節，各類灰塵均能輕鬆吸起；同時具備200ml智慧電控水箱，自動精密控制水量均勻不滲漏，符合用戶清掃與濕拖的需求。此外，還可搭配米家App進行遠端遙控、模式調節及預約清掃等智慧操作，年節大掃除趁出門買菜時就可完成，是今年春節的居家清潔好幫手。

小米年貨節1/16起跑，新品米家電動起子機開賣。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

年節前夕，除舊之外，佈新更是象徵用嶄新氣象迎接新年。全新推出「米家電動起子機」將成為居家佈置DIY新一代神器；米家電動起子機以專利一體成型的無線設計，外型工藝精緻、雙層烤漆頗具美感，更在有設計界奧斯卡之稱的德國 iF design award 2019 國際設計大賽評選中，獲得iF設計獎殊榮！

米家電動起子機採用強磁馬達並搭配全金屬齒輪箱，擁有5N.m強勁扭矩，大型家具也能優雅組裝。此外，搭載以Type -C 進行充電的2000mAh大電池，不只方便攜帶更提供長久續航力，具備阻燃材質及分離式電池殼設計，隔熱更安全。為簡化操作及減少誤觸，米家電動起子機擁有創新三檔換向旋鈕，L檔擰出、R檔擰入與中間空檔圓圈處鎖止，單手即可輕鬆操作，更貼心具備3顆 LED 環形燈帶，按下啟動鍵時自動亮起，昏暗環境中也能輕鬆上工。米家電動起子機售價新台幣$895元，於1月21日起在小米商城mi.com、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店正式開賣。

小米年貨節1/16起跑，新品小米藍牙喇叭mini 登場。(小米提供／黃慧雯台北傳真)

春節7天連假正是闔家出遊的好時機，「小米戶外藍牙喇叭 mini」將成為走春最佳搭檔。小米戶外藍牙喇叭 mini機身輕巧、僅相當於一台手機的重量，隨身攜帶不增加旅遊負擔，音樂輕鬆隨行。係因採用稀土雙磁喇叭，搭配加拿大長纖維振膜及被動無源輻射器，小米戶外藍牙喇叭 mini的小巧機身，高低音細節處理到位；此外，具備IP55 級防塵防水保護，有效防止汗水、雨水，上山下海旅行也能放心遊玩。

小米戶外藍牙喇叭mini搭載藍牙5.0晶片，訊號穩定、傳輸速度快，可與多種設備進行串聯，並支援真無線立體聲互聯功能，兩台喇叭互相聯動即可組合成一組無線立體聲喇叭。在充電方面，擁有支援Type-C 充電接口2000mAh 大容量電池，可持續播放音樂長達10小時，享受音樂不中斷。小米戶外藍牙喇叭mini除音樂播放功能外，連接手機可一鍵接聽或掛斷電話，內置高靈敏度高信噪比麥克風，集成迴聲消除技術，保障通透清晰的通話，讓每一次通話如同面對面交流一樣輕鬆自如。小米戶外藍牙喇叭mini售價新台幣$595元，於1月21日起在小米商城mi.com、小米實體門市及PChome24h購物小米旗艦店全面上市。

為陪伴用戶迎接鼠年到來，「小米年貨節」將於1月16日至1月21日止開跑，精選眾多明星商品超殺優惠。彈出式全面屏旗艦手機小米9T Pro直降新台幣$2,000元，特價新台幣$12,999元，再贈原廠專屬保護貼；小米9T直降新台幣$1,000元，特價新台幣$8,999元，再贈原廠專屬保護貼；Redmi Note 7（4GB+128GB）直降新台幣$1,500元，特價新台幣$5,499元；小米A3直降新台幣$500元，特價新台幣$6,499元，同贈原廠專屬保護貼；Redmi Note 8 Pro直降新台幣$300元，6GB+128GB特價新台幣$7,299元、6GB+64GB特價新台幣$6,299元，多款話題新機年終特惠，是年前換機的最佳選擇。

另外，多款智慧家電與生活熱門商品也祭出好康優惠，米家空氣淨化器 Pro直降新台幣$500元，特價新台幣$6,395元；小米藍牙耳機 Air直降新台幣$500元，特價新台幣$1,495元；米家 LED 充電式檯燈直降新台幣$100元，特價新台幣$395元等多項好康。除商品價格直降優惠外，1月13日至21日上午10點起，天天推出現金券大放送，每日限量發放無門檻面額新台幣$250元的現金券（不適用於米家掃拖機器人 1C），以及最高新台幣500元滿額現折現金券（不適用於手機）。小米年貨節擁有超過60款熱銷商品現折大回饋，年前添購新家電及智慧生活周邊讓你辦年貨超划算，喜迎新春好運一整年，活動詳情請見小米商城mi.com。

為感謝小米商城mi.com上的米粉與用戶，2020年全新推出小米商城mi.com手機版與小米商城APP限定積分回饋制。自2020年1月16日起，於小米商城mi.com手機版與小米商城APP上的積分回饋中心註冊啟用，即可獲得50點積分，爾後於小米商城mi.com手機版與小米商城APP中每消費新台幣10元即可獲得1積分，買越多回饋越多。另外，將不定期推出任務解鎖或雙倍積分活動，在特定期間參與活動可快速累積積分，兌換優惠券折抵訂單金額，用超殺價格購入小米產品。

為慶祝金鼠年的到來，小米積分回饋制度將擴大加碼，於小米年貨節期間所有訂單皆可獲雙倍積分，且於1月16日10點起至1月21日23:50止註冊啟用並完成指定程序，即可獲得一張新台幣250元小米年貨節現金抵用券，適用於小米商城mi.com上所有商品（除米家掃拖機器人 1C），數量有限、領完為止；活動詳情請見小米商城mi.com手機版或小米商城APP。

(中時電子報)