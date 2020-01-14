延續去年底來的凌厲升勢，周一特斯拉股價大漲9.77%，一舉衝破500美元大關，收在524.86美元，再創歷史新高，盤中最高站上525.63美元。

媒體報導中國政府今年不會大幅調降對新能源車的補貼，以及投銀Oppenheimer分析師將特斯拉目標價由385美元大舉提高到600美元，帶動特斯拉股價進一步走高。

在上海超級工廠開始交車，以及去年第四季交車數據意外強勁等利多題材加持下，今年初以來特斯拉股價已上漲逾20%。過去3個月來，特斯拉股價已大漲逾1倍。從去年底起漲的這一波升勢已將特斯拉市值帶到約946億美元，超過美國通用汽車和福特汽車市值之總和。

特斯拉本月初公布去年第四季交車11萬2,000輛，使2019年全年交車達到約36萬7,500輛，與2018年相比大幅成長50%。

特斯拉的上海廠去年底開始在中國交付Model 3電動車，且據報導該廠已經將每周產能擴大至逾1000輛。本月初，執行長馬斯克（Elon Musk）宣布特斯拉計畫在中國成立新的設計和工程中心，以及上海廠將啟動Model Y電動休旅車的生產項目。

(時報資訊)