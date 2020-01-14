台積電美國存託憑證13日超越60美元，再創歷史新高。台積電(2330)今股價開高4元直接創下345.5元新高，盤中再達346元。看好台積電法說會行情，外資連3日共買超台積電17458張，帶動台積電股價連四天走高並再創新天價。

台積電ADR周一收60.06美元，上漲1.2美元或2.04%，折合新台幣每股約359.78元。

在台積電法說會前，外資掀起另一波調升潮；野村證券大舉拉升台積電推測合理股價至395元。上周，美系外資預估，台積電2020年、2021年營收將分別成長21%、9%，獲利將分別成長30%、11%，目標價由350元調高到380元。

台積電上周五公布，2019年第4季營收3172.37億元，季增約8.3%、年增約9.5%，不僅創單季新高，亦優於財測，2019年營收1兆699.85億元，年增3.73%，再創新高。展望今年，隨著超微(AMD)等大客戶需求強勁，7奈米維持滿載熱況，今年第一季可望淡季不淡，全年營收、獲利挑戰雙位數成長並再締新猷。

台積電即將於16日召開法人說明會，第1季展望以及先進製程技術進展為市場關注焦點。台積電預計上半年開始量產5奈米，法人看好，台積電可望獨拿蘋果（Apple）5奈米的A14處理器訂單，並將推升台積電今年營收成長2成。

外資看好台積電第一季不淡，法說會將釋出樂觀訊息，近3天持續加碼台積電及台股。台積電今早股價達346元新高，市值8.97兆元同步創新高。

(時報資訊)