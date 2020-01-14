電源供應器廠-博大(8109)自結2019年每股稅前盈餘為6.2元，由於市場需求仍是疲弱，博大認為今年第1季還是保守，預估第2季後營運才會漸入佳境，在客戶庫存去化之後，今年營運有機會較去年微幅成長。

博大產品主攻工業、綠能、鐵道工程及醫療等相關電源領域，中美貿易戰導致大陸綠能市況不佳，且工控相關客戶訂單減緩，致使博大去年下半年營運表現平平，公司自結2019年12月合併營收為8202萬2000元，年減18.77%，營業毛利為4101萬元，年減20.49%，單月合併毛利率為50%，稅前盈餘為121萬元，年減96.56%，累計2019年合併營收為12.69億元，年減4.05%，營業毛利為6.25億元，年減6.3%，合併毛利率為49.25%，稅前盈餘為4.54億元，年減21.68%，每股稅前盈餘為6.2元。

由於市況平淡，博大也放緩大陸無錫及台中兩地擴產腳步，其中無錫廠雖然設備在去年第3季已進入廠區，但新產能尚未開出，將視客戶訂單需求決定何時量產。

博大表示，由於客戶在消化2018年的庫存，市場狀況不佳，今年第1季還是保守，預估第2季後營運才會漸入佳境，從客戶端來看，在客戶庫存去化之後，今年營運有機會較去年微幅成長。

(時報資訊)