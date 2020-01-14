記憶體封測廠力成（6239）今日下午將召開法說會，公布2019年第四季及全年營運概況。由於第四季營收改寫新高，預期獲利表現可望續揚，且記憶體市況持續轉佳，預期將有助於營運成長，今早股價開高穩揚，早盤最高上漲2.46％至104元，登近1個月波段高點。

截至9點40分，力成維持近2％漲幅，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，但整體仍偏多操作，上周合計買超力成1041張，昨日續買超395張。

力成2019年12月自結合併營收65.99億元，月增3.22％、年增達23.83％，連3月改寫歷史新高，帶動第四季合併營收193.08億元，季增9.05％、年增16.04％，改寫歷史新高。累計全年合併營收665.25億元，年減2.23％，仍創歷史次高。

力成受惠庫存水位下降，終端產品、DRAM、Flash、邏輯業務需求顯著轉強，去年第四季3大業務同步暢旺，帶動營收續揚、改寫歷史新高，表現符合預期。展望後市，由於訂單能見度佳、新產能陸續開出，可望帶動今年首季淡季不淡，營收有機會改寫同期新高。

力成董事長蔡篤恭先前指出，去年第四季首見持續投資擴產，新產能預計本季開出，認為今年記憶體業務不會有問題，邏輯業務將擔當未來持續成長主力。同時，因應2021～2025年的先進技術需求，預期今年資本支出將再度進入擴張期。

受中美貿易戰爆發、終端需求趨緩、新產能開出等因素影響，記憶體市況自2018年第四季起明顯轉弱，去年上半年狀況續疲，第三季則受旺季需求優於預期、供需狀況改善而見到止跌跡象，NAND Flash合約價自去年第四季止跌回升，預期DRAM合約價首季亦可望起漲。

此外，原名東芝記憶體的鎧俠（Kioxia）日本四日廠7日驚傳火警，雖然對客戶影響程度有待釐清，但預期可望帶動NAND Flash合約價續揚，對美系大廠美光營運添薪。由於美光與力成合作密切，可望對力成營運增添利多。

(時報資訊)